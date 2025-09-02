Koalition: Brombeer-Koalition und Linke ohne Durchbruch bei Gesprächen

Erfurt (dpa/th) - Es ist eine Annäherung in vielen kleinen Schritten: Ein Gespräch der Fraktionschefs der Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und BSW mit der Fraktionsspitze der Linken über eine Wiederaufnahme der Zusammenarbeit ist am Dienstag ohne klares Ergebnis zu Ende gegangen. "Wir haben als Regierungsfraktionen noch einmal deutlich gemacht, dass die Linke kein Regierungspartner light ist und es eine klare Aufteilung gibt. Wir sind die Regierung, die Linke sieht sich selbst als konstruktive Opposition. Das ist die klare Erwartungshaltung", so CDU-Fraktionschef Andreas Bühl.