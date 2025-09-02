Koalition: Brombeer-Koalition und Linke ohne Durchbruch bei Gesprächen

Das sogenannte "3+1-Format" hatten die Brombeer-Koalition und die Linke aufgrund der schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Thüringer Landtag ins Leben gerufen: Die Brombeer-Koalition hat dort keine eigene Mehrheit. Sie verfügt über 44 von 88 Sitzen und ist deshalb zumindest auf eine indirekte Zusammenarbeit mit den Linken angewiesen – etwa, wenn sie Gesetze durch das Parlament bringen will. Die Linke war kurz vor der Sommerpause aus dem Kooperationsformat mit den Regierungsfraktionen ausgestiegen. Sie hatten sich unter anderem unzufrieden mit der Kommunikation ihnen gegenüber gezeigt.