Koalition: Bayerns Wassercent verzögert sich

An den Plänen an sich will der Freie-Wähler-Politiker nicht rütteln. "Ich stehe zum Wassercent. Wir müssen das kostbare Gut Grundwasser erhalten und für die kommenden Generationen schützen." Glauber wollte in dem Interview aber keine neue Prognose abgeben, ob es in diesem Jahr noch etwas wird. "Der Wassercent ist richtig und wichtig. Am Ende müssen alle hinter dem Projekt stehen", sagte Glauber und fügte hinzu: "Es steht nicht im Vordergrund, wann der Wassercent kommt. Wichtig ist, dass er kommt."