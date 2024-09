Koalition Aiwanger weist Söder-Aufruf zurück: Mache auch Bundespolitik

Söder sagte Teilnahme an Pressekonferenz ab

Am Montag, nach dem Landtags-Aus der Freien Wähler in Brandenburg, hatte Söder Aiwanger einmal mehr aufgerufen, er solle seine Bundestags-Ambitionen beenden und sich lieber auf das Regieren in Bayern konzentrieren: Ein Niederbayer werde in Ostfriesland keinen Punkt machen. "Diese ganzen Bundesexperimente führen zu nichts anderem, als dass die Zeit fehlt, gut in Bayern zu regieren", meinte Söder in Richtung seines Wirtschaftsministers.