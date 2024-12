Zudem forderte die Staatsanwaltschaft die Anordnung der Sicherungsverwahrung. Damit würde der Angeklagte nach verbüßter möglicher Haftstrafe zum Schutz der Allgemeinheit zunächst nicht in Freiheit entlassen werden. Dieser Forderung schlossen sich auch die Nebenklagevertreter an. Die Verteidigung stellte keinen eigenen Antrag, außer, dass auf die Sicherungsverwahrung verzichtet werden sollte. Plädiert wurde am Mittwoch laut Gerichtssprecherin unter Ausschluss der Öffentlichkeit.