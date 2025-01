K.o.-Tropfen: Nach Urteil gegen Serienvergewaltiger Revision beantragt

Dort war der 34-jährige Erfurter kurz vor Weihnachten zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Bereits am ersten Verhandlungstag hatte der Mann über seinen Verteidiger den Großteil der Vorwürfe eingeräumt. Demnach hat er reihenweise Frauen mit K.o.-Tropfen betäubt, sich an ihnen vergangen und das Ganze auch aufgenommen. Sein Mandant habe unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gehandelt, so der Anwalt.