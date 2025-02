Knutfeuer Andenhausen: Knistern und Sternenstaub

Das Highlight des Abends war das traditionelle Weihnachtsbaumverbrennen, bei dem die Teilnehmer ihre alten Weihnachtsbäume in einem großen Feuer entsorgten. Um das Feuer versammelt, genossen die Gäste die wohlige Wärme und die festliche Atmosphäre. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt: Glühwein und Bratwurst sorgten für kulinarische Genüsse, die die winterliche Kälte vergessen ließen. Das Wetter trug zur besonderen Stimmung des Abends bei. Mit einem leichten Hauch von Kälte und dem Glitzern von Sternenstaub am Himmel war es der perfekte Rahmen, um sich an den Feuertonnen zu versammeln und anregende Gespräche zu führen. Jung und Alt fanden zusammen, tauschten Geschichten aus und schufen so ein starkes Gemeinschaftsgefühl.