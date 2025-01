Knutfest Melpers: Wie weit fliegt ein Baum?

Anlauf und – Wurf! Foto: privat

Das Knutfest, inspiriert von skandinavischen Bräuchen, markiert das Ende der Weihnachtszeit. Traditionell werden dabei die ausgedienten Weihnachtsbäume verbrannt, um symbolisch Abschied von den Festtagen zu nehmen. In der Region gewinnt das Fest zunehmend an Beliebtheit, so auch in Melpers, wo es sich zum fünften Mal im Veranstaltungskalender etabliert hat.