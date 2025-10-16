Einen Beschluss zum geplanten Umbau der Kreuzung Salzbrücke hatten die Mitglieder des Gemeinderates von Ritschenhausen auf ihrer jüngsten Sitzung nicht zu fassen, denn dieses Vorhaben fällt nicht in ihren Zuständigkeitsbereich. Doch da dies ja quasi unmittelbar vor ihrer Haustür passiert, ist mit dem Vorhabensträger abgesprochen, sich gegenseitig zu informieren, noch bevor mit dem Bau begonnen wird. Damit nicht erst Einwände kommen, wenn es bereits zu spät ist.#