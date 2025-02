Stuttgart - In eine andere Rolle schlüpfen, eine Maske tragen, den Ballast des Alltags abwerfen, ganz man selbst sein: Beim Fasching ist möglich, was sonst nicht möglich ist. Doch das heißt nicht, dass automatisch alles erlaubt ist. Auch in der fünften Jahreszeit gelten Dos & Don’ts, Gos & No-gos. Auf der Faschingsparty, dem Karnevalsevent, der Bürosause und der Fasnetumzug.