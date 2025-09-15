Erst der symbolische Schnitt durchs Freigabe-Band, dann gemeinsam eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen – das gibt es nicht alle Tage bei Bauprojekten. In Gehrens Töpfergasse war das „gute Ende“, das manchmal eben auch dauern kann, aber Anliegern, Bauherren und Unternehmen es wert, forderte es von den Anliegern viel Geduld. Auch für die Bäckerei Pausch waren die Einschränkungen über Wochen und Monate schwierig.