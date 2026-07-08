Kneippverein Stützerbach: Brunch in der Scheune

Wem das alles zu exotisch war, der konnte sich natürlich auch an „ganz normale“ Speisen und Getränke halten. Am besten schmeckt es sowieso in einer schönen Umgebung, waren sich die Besucher einig. Und auch daran war gedacht. Die Scheune, welche eigentlich für solche Veranstaltungen prädestiniert ist, wurde liebevoll hergerichtet. In wochenlanger Vorbereitung wurden viele alte Sachen und Erbstücke vom Dachboden geräumt, um eine Scheunenatmosphäre zu schaffen.