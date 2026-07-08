Kneippverein Stützerbach: Brunch in der Scheune

Was braucht man, um eine gute Veranstaltung auf die Beine zu stellen? Eigentlich nicht viel: eine Idee, eine gute Lokalität und ein Team, welches mitmacht.
Kräuterwaffeln oder frittierte Holunderblüten und Giersch-Limonade. Beim Brunch des Kneippvereins gab es so einige Leckerein.
Was braucht man, um eine gute Veranstaltung auf die Beine zu stellen? Eigentlich nicht viel: eine Idee, eine gute Lokalität und ein Team, welches mitmacht.
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So kam es , dass an einem Sonntag in Stützerbach ein Brunch ganz besonderer Art stattfand. Der Kneipp-und Verkehrsverein Stützerbach e.V. hatte dazu in die Kulturscheune am Goethehaus eingeladen.
Aus einer fixen Idee, welche 2025 entstanden war, wurde eine wunderschöne Veranstaltung – „Ein Brunch in der Scheune“, teilt der Verein mit.
Für den Kneippverein war klar, dass das Menü zum größten Teil mit Zutaten aus der Natur zubereitet werden sollte. So gab es unter anderem eine Sauerampfer-Suppe mit Vanillesahne, selbst gebackenes Brot mit Butter aus Bärlauch oder Fichtenspitzen, diverse Aufstriche, Kräuterwaffeln und frittierte Holunderblüten. Ihren Durst konnten die Gäste mit einem Tee aus Zutaten aus dem Wald und von der Wiese, einer Giersch-Limonade und Waldmeisterwein löschen.
Wem das alles zu exotisch war, der konnte sich natürlich auch an „ganz normale“ Speisen und Getränke halten. Am besten schmeckt es sowieso in einer schönen Umgebung, waren sich die Besucher einig. Und auch daran war gedacht. Die Scheune, welche eigentlich für solche Veranstaltungen prädestiniert ist, wurde liebevoll hergerichtet. In wochenlanger Vorbereitung wurden viele alte Sachen und Erbstücke vom Dachboden geräumt, um eine Scheunenatmosphäre zu schaffen.
Mit den richtigen Zutaten kann auch eine simple Idee toll umgesetzt werden, so das Fazit. Ein besseres „Dankeschön“ als zufriedene Gäste, eine positive Resonanz und die Frage nach einer 2. Auflage, konnten sich die Veranstalter kaum wünschen.