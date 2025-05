Das diesjährige Anwassern war zwar „trocken“, aber dennoch ein voller Erfolg – wegen des schlechten Wetters musste die Veranstaltung vom Tretbecken in den Saal der Bimb verlegt werden. Gerade in dem Jahr, in dem das Umfeld des Tretbeckens neu gestaltet wurde – inklusive eines Kräuterbeets, das Ortsteilbürgermeister Frank Juffa gerne vorgestellt hätte. „Aber besser so, als wenn die Hälfte der Kneipper danach erkältet wäre“, meinte Juffa augenzwinkernd.