Die Arbeiten am neuen Kneipp-Becken im Ortsteil Sünna „sind nahezu abgeschlossen“, informierte Bürgermeister Roland Ernst (parteilos) in dieser Woche in der Sitzung des Unterbreizbacher Gemeinderates. Die Einweihung sei Anfang Mai geplant, ein genauer Termin steht noch nicht fest.