Der erste Bodenfrost war am Mittwochmorgen in den Höhenlagen des Landkreises zu haben. In Sonneberg war hingegen am Dienstagnachmittag schon Eiszeit angesagt. Weil eben ein Eis immer geht, kehrte Lara Sophie Truthän mit ihren zwei Töchterchen ein beim „Fire and Ice“ in der Bahnhofstraße. Einmal eine ordentliche Portion Schoko gab’s für die sechsjährige Sophie, derweil Amy-Marie (4) sich mit der Sorte „Schlumpf“ köstlich und cool abspeisen ließ. Der Mama stand derweil der Sinn nach etwas Herzhaftem. Wie bestellt, tellerte ihr Gastgeber Jürgen einen Burger mit Pommes auf.