Die Simson ist das Kult-Motorrad der DDR. Jeder Besitzer ist – damals wie heute – stolz darauf ein solches Moped oder Motorrad sein Eigentum nennen zu dürfen. Modelle wie die „Schwalbe“ genießen unter Kennern der Szene Kultstatus. Auch in Sonneberg erfreut sich die Marke, dessen Exemplare in Suhl produziert wurden, einer hohen Wertschätzung. Bereits zum dritten Mal findet ein Simson-Treffen statt. Simson-Liebhaber haben am Freitag, 23. Mai, in der „Wolke 14“ (Friesenstraße 14, Sonneberg) ab 15 Uhr die Möglichkeit am Amphitheater ihre Modelle vorzustellen und mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen. Es besteht auch die Möglichkeit, Kleinteile zum Tauschen oder Verkaufen mitzubringen.