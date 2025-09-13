Bis Mitte Juli leitete Severine Blechschmidt das Steinacher „Senioren-Café Reich“, welches sich in den Räumlichkeiten des städtischen Freizeit- und Vereinszentrums in der Kirchstraße 2 befindet. Der Turnus der Seniorentreffen, an denen jeweils bis zu 25 Frauen und Männer teilnahmen, belief sich bis dato auf zweimal im Monat. Die Nachricht, dass sie von ihren ehrenamtlichen Aufgaben entbunden werde, erreichte Blechschmidt per Einschreiben am 18. Juli.