Brennt da etwas an bei der politischen Kultur in Sonneberg? Wie berichtet, hatte sich zuletzt der Präsident des Meininger Verwaltungsgerichts in einem Brief direkt an die 41 Mitglieder des Kreistags gewandt. Anlass boten ihm die Umstände, unter denen das Gremium im Sommer in zwei Anläufen Beschluss gefasst hatte über eine Vorschlagsliste zur Wahl ehrenamtlicher Richter. Bei der Auslese der Kandidaten verpassten im Kreistag das erforderliche Zweidrittel-Quorum ein ums andere Mal jene Frauen und Männer, die entweder der CDU nahestehen. Oder sich zivilgesellschaftlich im lokalen Demokratiebündnis „Sonneberg zeigt Haltung“ engagieren.