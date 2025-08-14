„Wir sehen das kritisch“, sagt Föritztals Bürgermeisterin Silke Fischer (CDU). Die Rathauschefin hat dabei Pläne im benachbarten Oberfranken im Blick. Am Rand der Unterlandgemeinde in der Umgebung von Mitwitz im Landkreis Kronach plant die Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO) eine Erweiterung ihrer Trinkwasserversorgung im unteren Steinachtal. Bereits Anfang vergangenen Jahres wurden die Pläne bekannt – und lösten einen Sturm der Empörung aus. In der Marktgemeinde Mitwitz sehen nicht wenige durch die geplante Entnahme von jährlich bis zu zwei Millionen Kubikmetern die heimischen Grundwasserressourcen gefährdet. Blieb es zunächst in der südthüringischen Nachbarschaft noch ruhig, so fürchtet man, nun auch hierzulande für den Trinkwasserbedarf in nordbayerischen Ballungsräumen „angezapft“ zu werden. Den Aussagen aus der FWO, die lokale Situation um Mitwitz und im angrenzenden Sonneberger Land, aber auch dem Landkreis Coburg mit auf „den Schirm“ zu haben, traut man nicht so richtig.