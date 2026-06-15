Langewiesens Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner ist sauer. Und ratlos. Denn niemand weiß: Wer zündelt in Langewiesen ständig in der Nähe des Kindergartens herum? „Seit Jahresanfang gibt es dort fast jedes Wochenende, mindestens aber jedes zweite, ein Feuerwerk“, sagt sie. Und zwar kein angemeldetes, sondern ein illegales. Und man rede hier nicht von ein, zwei Böllern oder Raketen. „Es sind ganze Batterien, die da in die Luft gejagt werden“, so Ines Wagner verärgert.