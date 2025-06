Die Bauarbeiter im Landkreis Schmalkalden-Meiningen planieren, betonieren und mauern was das Zeug hält. Mit einem Umsatz von 11 747 Euro je Mitarbeiter rangierten sie damit im März dieses Jahres in der vorderen Thüringer Hälfte, wenn auch nur knapp. Die Angaben der Thüringer Landesstatistik beziehen sich auf Betriebe mit 20 und mehr Mitarbeitern. Kleine Firmen fallen so durch das Sieb.