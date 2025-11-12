Knabenchor Suhl: Singen für Mädchen und Jungs ab neun

 
Max Rowek geht in die Offensive. Der Chordirektor des Suhler Knabenchores Suhl lädt begabte Mädchen und Jungen zu Schnupperstunden ein.

Der Suhler Mädchenchor sucht Verstärkung – wie übrigens auch der Knabenchor. Foto: privat

Singen stärkt die Persönlichkeit, macht glücklich und, na klar, Spaß! Besonders in Gemeinschaft.“ Mit diesen Worten wendet sich der Chordirektor des Suhler Knabenchors, Max Rowek, an Eltern von Mädchen und Jungen, die ihm und seinem Team beim Besuch an Schulen der Stadt Suhl und der Umgebung aufgefallen sind. Die Vertreter hatten in den Klassen den Mädchen- und den Knabenchor vorgestellt und gemeinsam mit den Kindern gesungen. Wer dabei stimmlich aufgefallen ist und Interesse am Singen zeigte, der wurde jetzt im November zu einem Schnuppersingen eingeladen. Für Jungs findet dieses am Donnerstag, 13. November, 15.45 bis 16.30 Uhr, statt, für Mädchen am Montag, 17. November, in der Zeit von 16 bis 16.45 Uhr. Ort der kleinen Leistungsschau ist in beiden Fällen das Haus der Musik Suhl, Rimbachstraße 43. Eltern, die diesen Brief bekommen haben oder deren Kinder sich für ein Mitsingen interessieren, werden gebeten, sich per E-Mail an kontakt@suhler-knabenchor.de zu melden. Auch sei es möglich, telefonisch unter (0 36 81) 8 79 34 06 eine Schnupperprobe zu vereinbaren.

Knabenchor Suhl: Freude am Singen, Freude an der Gemeinschaft. Foto: privat

Schritt für Schritt

„Die musikalische Ausbildung erfolgt beim Suhler Mädchen- und beim Knabenchor in gestaffelten Vorkursen, gefolgt vom Vorbereitungschor. Im Vorkurs erwarten die Kinder altersgerechte Stimm- und Gehörbildung sowie einfache, heitere, rhythmisch-spielerische Lieder. Im Vorbereitungschor sammeln sie erste Erfahrungen im zweistimmigen Gesang und erwerben Grundkenntnisse im Notenlesen. Jetzt sind sie perfekt vorbereitet für den Konzertchor!“, umschreibt Rowek den möglichen Werdegang künftiger Sängerinnen und Sänger.

Gemeinsam reisen, gemeinsame Freizeit

Der männliche Konzertchor vereint Knaben und junge Männer im Alter von neun bis 25 Jahren, der weibliche rund 20 Mädchen zwischen neun und 14 Jahren. Beide geben regelmäßig Konzerte in Suhl und in ganz Deutschland, erläutert der Chordirektor weiter. Die Mitglieder beider Chöre würden dabei die gemeinsamen Reisen und Chorfreizeiten und die spannende und ganz sicher unvergessliche Zeit genießen. Nicht zuletzt erwüchsen in einem Chor „Fairness und Teamgeist, Rücksicht und gegenseitige Verantwortung als wichtige soziale Kompetenzen“. Im Mittelpunkt aber stehe natürlich immer die Freude am Gesang!

Quereinsteiger willkommen

Mädchen im Alter von neun Jahren und älter sowie Knaben im Alter von elf Jahren und älter, die bereits über musikalische Grundkenntnisse verfügen, können als Quereinsteiger jederzeit auch direkt in den Knabenchor aufgenommen werden. Auch hier ist ein Anruf oder eine E-Mail wünschenswert.