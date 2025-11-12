Knabenchor Suhl: Singen für Mädchen und Jungs ab neun

„Singen stärkt die Persönlichkeit, macht glücklich und, na klar, Spaß! Besonders in Gemeinschaft.“ Mit diesen Worten wendet sich der Chordirektor des Suhler Knabenchors, Max Rowek, an Eltern von Mädchen und Jungen, die ihm und seinem Team beim Besuch an Schulen der Stadt Suhl und der Umgebung aufgefallen sind. Die Vertreter hatten in den Klassen den Mädchen- und den Knabenchor vorgestellt und gemeinsam mit den Kindern gesungen. Wer dabei stimmlich aufgefallen ist und Interesse am Singen zeigte, der wurde jetzt im November zu einem Schnuppersingen eingeladen. Für Jungs findet dieses am Donnerstag, 13. November, 15.45 bis 16.30 Uhr, statt, für Mädchen am Montag, 17. November, in der Zeit von 16 bis 16.45 Uhr. Ort der kleinen Leistungsschau ist in beiden Fällen das Haus der Musik Suhl, Rimbachstraße 43. Eltern, die diesen Brief bekommen haben oder deren Kinder sich für ein Mitsingen interessieren, werden gebeten, sich per E-Mail an kontakt@suhler-knabenchor.de zu melden. Auch sei es möglich, telefonisch unter (0 36 81) 8 79 34 06 eine Schnupperprobe zu vereinbaren.