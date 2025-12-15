„Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind“, das Weihnachtslied kennen wohl viele. Aber nicht alle wissen, dass es in der hiesigen Region entstanden ist. Genauer gesagt in Ichtershausen, wo Wilhelm Hey ab 1832 als Pfarrer, Superintendent und Bezirksschulinspektor wirkte, sich für sozial-karitative Maßnahmen wie eine Hilfskasse für Handwerker, eine Fortbildungsschule für Handwerkerlehrlinge und ein Kinderheim, das arbeitenden Müttern die Sorge um ihre Kleinen abnahm, einsetzte.