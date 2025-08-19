„Wir haben noch nie ein Fest mit einem so gut gelaunten Orga-Teams erlebt. herzlichen Dank für die tolle Organisation“, sagt Amadeusz Czulak der männliche Teil des Duos „Double Trouble“. Gemeinsam mit seiner Partnerin Jule Schuster beriet er sich auf den dritten Auftritt des Tages vor. Noch einmal atemberaubende Akrobatik direkt vor der Klosterkirche gepaart mit Tanz und Gaukelei, Noch einmal strahlende Kinderaugen und der staunende Applaus der Erwachsenen.