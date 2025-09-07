Und der Mond klettert dann doch bizarr und schön über das Dach der alten Klostergemäuer. Manchmal von dünnem Wolkenschaum angefressen. Und die Türme der Klosterruine stehen kühl und wuchtig im blauen Licht der Scheinwerfer. So, wie sie es seit Jahrhunderten tun. Und der Sommer hat seine Wärme ausgeknipst, die eine gelbe Abendsonne gerade noch über Wiesen und Bänke, über die Menschen bis hoch auf die Bühne schickte. Und plötzlich ist es kühl im Kloster. Und plötzlich stehen sie vorne, vor der Bühne dieses wärmenden Provinzschrei-Samstagabends, sind die Bänke fast leer. „Und ich habe keine Zeit mehr“, singt Alexander Scheer. Keine Zeit mehr, „im Spalier herumzustehen.“ Keine Zeit mehr, „all den Bescheidwissern hinterherzugehn“. Keine Zeit mehr – für so vieles.