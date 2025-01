Das Benediktinerinnenkloster Rohr wurde im Zuge der Reformation aufgelöst. 1562 gab es dort keine Nonnen mehr. Was in den folgenden Jahren mit der Glocke geschah, ist nicht überliefert. Sie wird erst im Jahr 1901 in der Literatur genannt: „Ein gotisches Glöckchen von 1488[sic!] hängt in dem neuen Fachwerkbau über den Turmfundamenten, […]“, schrieb Heinrich Bergner in seiner Topographie der Bau- und Kunstdenkmäler. Offensichtlich war die Glocke 1901 noch in Benutzung.