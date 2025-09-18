 
  6. Markt, Musik, Mitmachen: Herbstfest

Kloster Veßra Markt, Musik, Mitmachen: Herbstfest

Das Hennebergische Museum Kloster Veßra lädt vom 19. bis 21. September zum Herbstfest ein – eine Mischung aus Ausstellungen, Vorführungen und Genüssen.

 
Kloster Veßra: Markt, Musik, Mitmachen: Herbstfest
Ein proppevolles Eventwochenende erwartet Besucher in Kloster Veßra. Foto: Bastian Frank

Vom 19. bis 21. September öffnet das Hennebergische Museum Kloster Veßra seine Tore zum traditionellen Herbstfest. Das weitläufige Gelände des ehemaligen Zisterzienserklosters verwandelt sich drei Tage lang in eine lebendige Bühne voller Eindrücke, Begegnungen und Erlebnisse für die ganze Familie.

Mehr als achtzig Aussteller schaffen eine einzigartige Atmosphäre mit saisonalen Pflanzen, Rosen, Kräutern und Stauden, die nicht nur für farbenprächtige Vielfalt sorgen, sondern auch fachkundige Beratung und wertvolle Pflegetipps bereithalten. Ergänzt wird das Angebot durch exklusive Mode aus Italien, wärmende Kleidung aus Schaf- und Alpakawolle, kunstvoll gefertigten Schmuck, Keramik aus Meisterhand, dekorative Ideen für Haus und Garten sowie robuste Möbel für drinnen und draußen. Auch für Liebhaber der Außenküche gibt es passende Ausstattung. Eine besondere Genuss-Station bildet das Whiskyquartier, das mit ausgewählten Tastings Kenner wie Neugierige gleichermaßen begeistert.

Höhepunkt am Kindertag

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Samstag, 20. September, wenn der Kindertag zum Entdecken und Staunen einlädt. Neben Hüpfburg und Spielscheune, die während des gesamten Festes zugänglich sind, profitieren Familien an diesem Tag von einem besonderen Angebot: Zwei Erwachsene mit Kindern bis 16 Jahre zahlen gemeinsam nur zehn Euro Eintritt – die jungen Gäste haben dabei freien Zutritt.

Am Wochenende ergänzen weitere Höhepunkte das Festprogramm. Am Samstag und Sonntag zeigen Border Collies bei den Hütehundevorführungen jeweils um 13 und 15.30 Uhr ihre Arbeit mit Schafen und Laufenten. Ebenfalls an beiden Tagen spielt Linda Trillhaase um 15 Uhr das irische Märchen „Der Fingerhut“ und verzaubert damit große wie kleine Gäste.

Livemusik am Abend

Kulinarisch locken regionale Spezialitäten und internationale Köstlichkeiten. Handwerkskunst zum Anfassen zeigen eine Glaskünstlerin und ein Messerschleifer, der mitgebrachte Messer und Scheren vor Ort wieder scharf macht.

Ein Auszug aus dem umfangreichen Rahmenprogramm verdeutlicht die Vielfalt des Wochenendes: Am Freitagabend spielt die Band Rockabama ein Livekonzert voller Rock- und Popklassiker, das für Tagesgäste im Eintrittspreis enthalten ist. Am Samstag und Sonntag begleiten zusätzliche musikalische Darbietungen das bunte Treiben. Dies sind nur einige Beispiele – viele weitere Angebote sorgen dafür, dass jeder Besucher auf seine Kosten kommt. Das vollständige Programm mit allen Höhepunkten ist im Internet einsehbar.

Geöffnet ist das Fest an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass ist um 17 Uhr. Eintrittskarten kosten regulär 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Im Vorverkauf bis zum 20. September um 9 Uhr gibt es Tickets zu reduzierten Preisen. Kinder bis 16 Jahre haben in Begleitung freien Eintritt.

