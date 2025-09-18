Kloster Veßra: Markt, Musik, Mitmachen: Herbstfest

Mehr als achtzig Aussteller schaffen eine einzigartige Atmosphäre mit saisonalen Pflanzen, Rosen, Kräutern und Stauden, die nicht nur für farbenprächtige Vielfalt sorgen, sondern auch fachkundige Beratung und wertvolle Pflegetipps bereithalten. Ergänzt wird das Angebot durch exklusive Mode aus Italien, wärmende Kleidung aus Schaf- und Alpakawolle, kunstvoll gefertigten Schmuck, Keramik aus Meisterhand, dekorative Ideen für Haus und Garten sowie robuste Möbel für drinnen und draußen. Auch für Liebhaber der Außenküche gibt es passende Ausstattung. Eine besondere Genuss-Station bildet das Whiskyquartier, das mit ausgewählten Tastings Kenner wie Neugierige gleichermaßen begeistert.