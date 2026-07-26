Vor den alten Mauern des Hennebergischen Freilichtmuseums lag am Samstagabend der Klang einer Sommernacht. Über den Türmen von Kloster Veßra gingen langsam Mond und Sterne auf, während Hunderte Besucher zwischen historischen Gebäuden tanzten, plauderten und den dritten „Klosterklang“ genossen. Das Sommerformat des Museums in Kooperation mit der Agentur Moon-Circus zeigte einmal mehr, dass ein Museum weit mehr sein kann als ein Ort für Ausstellungen – nämlich auch eine außergewöhnliche Kulisse für besondere Begegnungen.