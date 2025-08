Kloster Veßra: Ist das die gleiche Gartenlaube?

Die im Vergleich zum Ursprungsbau etwas größeren Dimensionen machen die Kindermedienlaube auch für Menschen im Rollstuhl zugänglich. Einzelne Teile der originalen Bausubstanz konnten in den Neubau integriert werden: ein Fensterladen im Giebel, das Abzugsrohr am Giebel und einzelne Schmuckelemente. Weitere Zierelemente, die als Vorlagen dienten, wurden als Objekte in die Museumssammlung aufgenommen. Die Farbgebung orientiert sich am Originalbau: Die Außenwände sind graublau gestrichen, die darauf applizierten Blüten und Dreiecke sind weiß, die Regenrinnen und die Abflussrohre sind grün, die Giebelbretter, der Dachkasten sowie Zierleisten sind gelb und die Dachziegel sind rot – insgesamt ein kunterbuntes kleines Haus.