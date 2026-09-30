Die Türme der Veßraer Klosterkirche zum Anfassen, das Abt-Siegel zum selber Stempeln und ein Gipsabdruck zum Fühlen, Glockenklang und Weihrauch-Räucherstäbchen, um nachzuempfinden, wie es in einer Kirche einmal geklungen und gerochen haben könnte. Es ist nur ein kleiner Baustein auf der integrativen und inklusiven Tour durchs Hennebergische Museum in Kloster Veßra. Am Dienstag sind Kinder und Erzieher aus der Hildburghäuser Förderschule „Albert Schweitzer“ zu Gast und dürfen als Erste diese Tour erleben. Kein Wunder, denn sie sind auch dabei gewesen, als die Museumsmitarbeiterinnen Laura Körnig und Lea Formhals im Museum erstmals über das neue Format nachgedacht haben und um Hilfe gebeten haben, bei jenen, für die das Angebot sein soll. Schüler und Lehrer waren also als Experten in eigener Sache gefragt. Welche Themen sind interessant? Welche Barrieren müssen im Museum überwunden werden? Wie kann man das Museum auch mit anderen Sinnen erkunden?