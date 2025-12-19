Begonnen hat alles mit dem Aufstellen der Weihnachtstanne auf dem Dorfplatz, die in diesem Jahr erstmalig besonders prächtig ist und würdig dekoriert sowie abends hell erleuchtet die Klösterer erfreut. Dieses stimmungsvolle Ambiente genossen die Einwohner zum mittlerweile schon zur Tradition gewordenen Adventsbeginn unterm Tannenbaum. Wie auch in den Jahren zuvor haben die Ortschaftsräte keine Mühe gescheut, den Dorfplatz und die Pavillons mit unzähligen Lichterketten sowie die Tische mit Adventsgestecken zu dekorieren. Da der Wetterbericht einen kühlen Abend vorausgesagt hatte, sorgten die Organisatoren für Heizmöglichkeiten. Ein großer, wunderschöner Adventskranz, den Hannelore Schmidt jedes Jahr ganz selbstverständlich und ohne großes Aufsehens eigens für dieses Fest wickelt und gestaltet, zog die Blicke und Aufmerksamkeit vieler Besucher auf sich. Bei dieser heimeligen Atmosphäre ließen sich die Klösterer und ihre zahlreichen Gäste den köstlichen Glühwein sowie die leckeren mit weihnachtlichem Gewürz extra hergestellten Bratwürste frisch vom dampfenden Rost schmecken.