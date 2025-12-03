Das Format Promihof ist noch nicht einmal einen Tag alt, da sind schon mehr als 10.000 Euro vom Jackpot weg. So könnte man die ersten Episoden des neuen Formats von RTLZWEI zusammenfassen, an dem Fritz Wagner – ja genau, der Thüringer Klöße-Fritz – teilnimmt. Das Geld ist weg, manch ein Promi zuckt mit der Schulter, der gebürtige Suhler ist schockiert. Unter allen Kandidaten zu Beginn des Formats ist er der einzige, der einem normalen Job nachgeht – solche Summen haben für ihn eine Bedeutung für die Influencer um ihn herum auch, nur eben nicht so eine große.