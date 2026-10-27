Abstinenz kennt Fritz Wagner nur, wenn es um seine Hobbys geht. Das „Lecker Bierchen“ schmeckt dem gebürtigen Suhler weiterhin, nur eben die Sache mit der Musik und den Reality-Formaten … das alles muss dem Alltag und dem geregelten Leben einfach weichen, erklärt der Kloß-Lied-Sänger gewohnt locker. Mittlerweile ist er 27 Jahre alt, inzwischen in einem recht normalen Leben angekommen und weiß die Stabilität des sicheren Jobs wertzuschätzen – trotzdem: Die nächste Reality-Show ist längst abgedreht.