München - Matthias Sammer setzt bei der Erneuerung des deutschen Fußballs große Hoffnungen in den künftigen Sport-Geschäftsführer beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), Per Mertesacker. "Ich warte sehnsüchtig auf Per Mertesacker", sagte der frühere Nationalspieler bei der Podiumsdiskussion "Sky Sport Impuls" in München. "Er muss es vollenden. Er ist groß, er hat breite Schultern, er ist Weltmeister. Und jetzt muss er den Mut haben, es konzeptionell verständlich zu beschreiben und dann muss er seine Inhalte verteidigen."