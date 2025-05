2021 hatten die Arbeiten an dem Klosterkomplex in Eurasburg im Landkreis Bad-Tölz begonnen. Die Kosten bezifferte das Ordinariat auf insgesamt 43 Millionen Euro. Erzbischof Kardinal Reinhard Marx wollte das Kulturzentrum an Christi Himmelfahrt am Donnerstag eröffnen und segnen. Ab Freitag können die Räumlichkeiten bei Führungen besichtigt werden.