Die Geburt eines Kindes bringt viele Veränderungen für das Leben der Eltern mit sich. Die Prioritäten ändern sich, die Verantwortung nimmt zu und auch finanziell muss einiges gestemmt werden. Um die Familien in dieser Zeit zu unterstützen, arbeiten das SRH-Zentralklinikum Suhl und die Rhön-Rennsteig-Sparkasse jetzt zusammen. Für alle Kinder, die in der Suhler Geburtsklinik zur Welt kommen, gibt es ab sofort ein Willkommensgeschenk, das sowohl praktischer als auch finanzieller Natur ist.