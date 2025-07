Ein operativer Eingriff an der Wirbelsäule ist nie ein leichter Entschluss. Am besten weiß das Dr. Knut Schwerter. Seit 2017 ist er Chefarzt der Klinik für Wirbelsäulenerkrankungen und Neurotraumatologie im SRH Zentralklinikum Suhl. Täglich beschäftigt ihn und sein Team die Frage: Sind das nur Rückenschmerzen, die mit Physiotherapie und Medikamenten behandelt werden können, oder ist ein Eingriff nötig, um Patienten helfen zu können? Darüber informiert der Pressesprecher des Klinikums, Christian Jacob, in einer Mitteilung.