Die Thüringische Gesellschaft für Chirurgie tagt am 15. und 16. Mai in Suhl. Im Mittelpunkt der Veranstaltung mit dem Titel „KI-Revolution in der Chirurgie: Von Roboterchirurgie bis Virtual Reality“ steht der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im OP. Den Vorsitz des Kongresses, zu dem etwa 70 Chirurgen aus Thüringen sowie Experten erwartet werden, führt in diesem Jahr Sabine Presser, Chefärztin der Chirurgie am Suhler Klinikum. Sie spricht im Interview darüber, wo KI heute schon im Einsatz ist und welche Nutzungsmöglichkeiten künftig noch denkbar sind.