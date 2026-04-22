Dass Kinder oft routinierter mit digitalen Endgeräten umgehen als ihre Eltern oder Großeltern, ist im Alltag längst Normalität. In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im SRH Zentralklinikum Suhl wird diese natürliche Neugier nun gezielt genutzt, um eine schwierige Hürde im Klinikalltag zu meistern: die Angst vor der MRT-Untersuchung. Mit einer Virtual-Reality-Brille und der App „Pingunauten“ werden die kleinen Patienten spielerisch und mit Freude auf den Termin in der sprichwörtlichen Röhre vorbereitet, teilt Kliniksprecher Christian Jacob mit.