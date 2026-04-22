Dass Kinder oft routinierter mit digitalen Endgeräten umgehen als ihre Eltern oder Großeltern, ist im Alltag längst Normalität. In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im SRH Zentralklinikum Suhl wird diese natürliche Neugier nun gezielt genutzt, um eine schwierige Hürde im Klinikalltag zu meistern: die Angst vor der MRT-Untersuchung. Mit einer Virtual-Reality-Brille und der App „Pingunauten“ werden die kleinen Patienten spielerisch und mit Freude auf den Termin in der sprichwörtlichen Röhre vorbereitet, teilt Kliniksprecher Christian Jacob mit.
Klinikum Suhl Das Training mit den Pinguinen macht echt Spaß
Redaktion 22.04.2026 - 08:00 Uhr