Klinikum Suhl: Bestnoten für die Altersmedizin

Das SRH-Zentralklinikum Suhl setzt erneut ein deutliches Zeichen für Qualität und Patientensicherheit in der Region: Die Klinik für Geriatrische Rehabilitation hat das anspruchsvolle Re-Zertifizierungsverfahren nach dem Q-Reha-System erfolgreich abgeschlossen. „Mit dem Erhalt des Qualitätssiegels wird der Fachabteilung erneut bescheinigt, dass ihre medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Prozesse höchsten nationalen Standards entsprechen“, teilt Christian Jacob, Sprecher des Klinikums, mit.