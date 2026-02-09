Klinikum Suhl: Bestnoten für die Altersmedizin

Was bedeutet die Zertifizierung für die Patienten? Für die Patienten – meist betagte Menschen mit multiplen Krankheitsbildern – ist das Q-Reha-Siegel mehr als eine Urkunde an der Wand. Es ist der objektive Nachweis einer individuellen, qualitätvollen Behandlung. „Der größte Vorteil einer externen Zertifizierung liegt für unsere Patienten in der messbaren Sicherheit“, erklärt Chefarzt Sebastian Orellano. „Durch die strengen Kriterien von Q-Reha wird sichergestellt, dass jeder Behandlungsschritt – von der Aufnahme über die multiprofessionelle Therapieplanung bis hin zur Entlassung – transparent und auf Basis wissenschaftlicher Standards abläuft.“ Patienten und deren Angehörige können darauf vertrauen, dass in der geriatrischen Reha-Klinik am SRH-Zentralklinikum Suhl nicht nur nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Heilkunst behandelt wird, sondern auch die Würde und die individuellen Ziele der Senioren – wie die Rückkehr in die häusliche Selbstständigkeit – im Fokus stehen.