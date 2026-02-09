 
Klinikum Suhl Bestnoten für die Altersmedizin

Die SRH-Klinik für Geriatrische Rehabilitation in Suhl wurde erneut erfolgreich nach Q-Reha zertifiziert. Unabhängige Gutachter stellen dem Team beste Noten aus.

Erneut erfolgreich zertifiziert: Die SRH-Klinik für Altersmedizin.  

Das SRH-Zentralklinikum Suhl setzt erneut ein deutliches Zeichen für Qualität und Patientensicherheit in der Region: Die Klinik für Geriatrische Rehabilitation hat das anspruchsvolle Re-Zertifizierungsverfahren nach dem Q-Reha-System erfolgreich abgeschlossen. „Mit dem Erhalt des Qualitätssiegels wird der Fachabteilung erneut bescheinigt, dass ihre medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Prozesse höchsten nationalen Standards entsprechen“, teilt Christian Jacob, Sprecher des Klinikums, mit.

Was bedeutet die Zertifizierung für die Patienten? Für die Patienten – meist betagte Menschen mit multiplen Krankheitsbildern – ist das Q-Reha-Siegel mehr als eine Urkunde an der Wand. Es ist der objektive Nachweis einer individuellen, qualitätvollen Behandlung. „Der größte Vorteil einer externen Zertifizierung liegt für unsere Patienten in der messbaren Sicherheit“, erklärt Chefarzt Sebastian Orellano. „Durch die strengen Kriterien von Q-Reha wird sichergestellt, dass jeder Behandlungsschritt – von der Aufnahme über die multiprofessionelle Therapieplanung bis hin zur Entlassung – transparent und auf Basis wissenschaftlicher Standards abläuft.“ Patienten und deren Angehörige können darauf vertrauen, dass in der geriatrischen Reha-Klinik am SRH-Zentralklinikum Suhl nicht nur nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Heilkunst behandelt wird, sondern auch die Würde und die individuellen Ziele der Senioren – wie die Rückkehr in die häusliche Selbstständigkeit – im Fokus stehen.

Ein Zertifizierungsprozess ist immer eine Teamleistung. Für die Mitarbeiter der Geri-Reha genannten Klinik bedeutet die Re-Zertifizierung eine Bestätigung ihrer täglichen Arbeit. „Gleichzeitig regt sie uns an, über eingetretene Pfade neu nachzudenken“, sagt Pflegedienstleiterin Silke Müller und freut sich über das Lob der Auditoren: „Ausdrücklich wurden unsere vielfältigen Zusatzaktivitäten für unsere Rehabilitanden gelobt. Das Lob geht natürlich voll an unsere Betreuungskräfte, die wirklich viel Kraft investieren, um den dreiwöchigen Aufenthalt für unser Rehabilitanden abwechslungsreich und interessant zu gestalten.“

Team arbeitet Hand in Hand

Das Q-Reha-Verfahren stärkt die interdisziplinäre Zusammenarbeit: Ärzte, Pflegefachkräfte, Physiotherapeuten, Psychologen, Ergotherapeuten, Logopäden, Betreuungskräfte und der Sozialdienst arbeiten in Suhl Hand in Hand. Durch die im Rahmen der Zertifizierung definierten Standards werden Schnittstellenverluste minimiert und die interne Kommunikation geschärft. Das Team gewinnt durch klare Strukturen an Sicherheit, was wiederum die Motivation fördert und Raum für die menschliche Zuwendung schafft.

„In einer alternden Gesellschaft nimmt die Bedeutung sehr guter geriatrischer Versorgung zu. Die erfolgreiche Re-Zertifizierung festigt die Position der SRH als führender Gesundheitsversorger in Südthüringen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Qualität wird hier nicht behauptet, sondern durch unabhängige Gutachter geprüft und bestätigt. Das schafft Vertrauen bei den Menschen in der Region“, betont Christian Jacob.