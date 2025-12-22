Bis zuletzt hatte man im SRH Zentralklinikum Suhl auf gute Nachrichten aus Erfurt gehofft, um mit einer erneuten Ausnahmegenehmigung der Landesregierung auch weiterhin extrem kleine Frühgeborene behandeln zu können. Aber es kam anders. Ab dem Jahreswechsel wird das Suhler Perinatalzentrum nur noch den Status Level 2 haben und damit Frühgeborene, die weniger als 1250 Gramm wiegen, nicht mehr behandeln können.