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  6. 4,2 Millionen Euro für neue OP-Säle

Klinikum Suhl 4,2 Millionen Euro für neue OP-Säle

Modernste Technik nach jahrelangen Bauarbeiten: Das SRH-Zentralklinikum nimmt zwei neue Operationssäle in Betrieb.

Klinikum Suhl: 4,2 Millionen Euro für neue OP-Säle
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Eröffnen den neuen OP-Bereich: Pflegerische OP-Leitung Susanne Fabig, Leiter Bau und Logistik Ronny Kühn, Verwaltungs- und Pflegedirektorin Susanne Vohs, stv. Ärztlicher Direktor und Chefarzt Anästhesie, Intensivmedizin Dr. Raimondo Laubinger, Ärztlicher Direktor und Chefarzt Sozialpädiatrisches Zentrum, Dr. Carsten Wurst (von links). Foto: Klinikum

Das SRH-Zentralklinikum Suhl hat zwei neue OP-Säle in Betrieb genommen und damit eine Großbaustelle beendet, die sich über Jahre durch das Haus zog. Insgesamt flossen 11,2 Millionen Euro in das Projekt. Das Klinikum verbessert damit die Behandlung und steigert den Komfort für seine Patienten deutlich, informiert Kliniksprecher Christian Jacob.

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Bereits seit Ende 2024 arbeitet das neue Herz- und Gefäßkatheterzentrum mit drei Gefäßkatheter-Laboren für Kardiologie, Angiologie, Gefäßmedizin und Rhythmologie. Die Technik und die Abläufe bewähren sich im Alltag. „Unsere moderne Technik, kluge logistische Abläufe und angenehmes Ambiente für Patientinnen und Patienten setzen Maßstäbe“, sagt Chefarzt Dr. Markus Kemmer. Rund sieben Millionen Euro waren in diesen ersten Bauabschnitt investiert worden.

Vom Beton zum Hightech-OP

Nach dem Umzug des Teams riss das Klinikum die alten Herzkatheterlabore aus den späten 1990er Jahren ab – und schuf so Platz für die neuen OP-Säle. „Auf 320 Quadratmetern haben die Handwerker alles bis auf den blanken Beton des alten Bezirkskrankenhauses herausgerissen, um von Grund auf einen modernen OP-Bereich zu errichten“, erklärt Susanne Fabig, pflegerische Leitung des Zentral-OPs. In weniger als einem Jahr entstanden in direkter Nachbarschaft zum Zentral-OP zwei OP-Säle nach aktuellen Hygienerichtlinien, Schleusen, Anästhesie-Vorbereitung und ein kleiner Personalbereich. „An einem regulären Tag arbeiten mindestens zehn Kolleginnen und Kollegen in dem neuen Bereich, zahlreiche Patienten werden hier behandelt. Ich bin echt stolz auf mein Team, das den neuen OP binnen kürzester Zeit ausgestattet und mit Leben gefüllt hat.“

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Der neue OP-Bereich kostete rund 4,2 Millionen Euro, etwa 80 Prozent davon kamen aus Fördermitteln des Freistaats. Mit nun 16 OP-Sälen stellt sich das SRH-Zentralklinikum Suhl breiter auf, um die steigende Nachfrage einer älter werdenden Gesellschaft zu bewältigen. Jährlich unterziehen sich rund 19.000 Patienten einem Eingriff im Klinikum.