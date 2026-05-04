Klinikum Suhl: 4,2 Millionen Euro für neue OP-Säle

Vom Beton zum Hightech-OP

Nach dem Umzug des Teams riss das Klinikum die alten Herzkatheterlabore aus den späten 1990er Jahren ab – und schuf so Platz für die neuen OP-Säle. „Auf 320 Quadratmetern haben die Handwerker alles bis auf den blanken Beton des alten Bezirkskrankenhauses herausgerissen, um von Grund auf einen modernen OP-Bereich zu errichten“, erklärt Susanne Fabig, pflegerische Leitung des Zentral-OPs. In weniger als einem Jahr entstanden in direkter Nachbarschaft zum Zentral-OP zwei OP-Säle nach aktuellen Hygienerichtlinien, Schleusen, Anästhesie-Vorbereitung und ein kleiner Personalbereich. „An einem regulären Tag arbeiten mindestens zehn Kolleginnen und Kollegen in dem neuen Bereich, zahlreiche Patienten werden hier behandelt. Ich bin echt stolz auf mein Team, das den neuen OP binnen kürzester Zeit ausgestattet und mit Leben gefüllt hat.“