Sie standen häufig in der Kritik, die Parkautomaten am Helios-Klinikum im Meininger Ortsteil Dreißigacker. Mussten Patienten und Besucher doch vorab für die komplette Zeit bezahlen, um nicht ein Knöllchen zu riskieren. Doch wer weiß schon, wann einen die Ärztin oder der Arzt zur Behandlung aufruft oder ob der Besuch bei Familienangehörigen, Freunden und Kollegen – die das Krankenbett hüten müssen – wieder einmal länger dauert? So kam es seit 2021, als die Parkgebühr eingeführt wurde, immer wieder zu nervösen Blicken auf die Uhr, weil sich die bezahlte Parkdauer dem Ende zuneigte. Diese Sorge können Patienten und Besucher ab Montag vergessen, denn das Helios-Klinikum stellt sein Parkplatz-Management um.