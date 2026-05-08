Eine Weintraube liegt im Foyer des Helios-Klinikums Meiningen auf dem Operationstisch. Kein spektakulärer Anblick und doch der eindrucksvollste des Gesundheitsabends am Dienstag. Akribisch wird die Schale der Traube vom Fruchtfleisch getrennt: fein, ruhig, nahezu schwerelos. Was hier demonstriert wird, ist die Präzision eines Systems, das längst den Sprung aus der Technikvision in den klinischen Alltag geschafft hat: der Operationsroboter Da Vinci.