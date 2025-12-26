Im Helios Klinikum Meiningen erblickte am Heiligabend um 5.44 Uhr Ella das Licht der Welt und machte den Feiertag für ihre Familie unvergesslich. Für die Eltern Sophia Scarlett Stumpf und Henning Lehmann aus Hümpfershausen ist Ella ihr erstes Kind. Das Neugeborene wog bei der Geburt 3.525 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Mutter und Baby sind wohlauf. Die Geburt an einem solch bedeutenden Tag ist auch für das Team der Geburtshilfe ein besonderer Moment. Das Helios Klinikum Meiningen verzeichnete am Heiligabend eine Geburt – über das gesamte Jahr 2025 hinweg wurden hier über 500 Babys geboren. Als babyfreundliche Perinatalklinik zertifiziert, steht das Klinikum für eine familiennahe und bindungsorientierte Geburtshilfe. Ziel dieses Konzepts ist es auch, das Stillen zu fördern und einen behutsamen Start ins Leben zu ermöglichen.