Zum internationalen Tag der Hebammen am 5. Mai würdigte die Leitung des Helios-Klinikum Meiningen sein Hebammenteam mit einer süßen Geste und freute sich über den Start des neuen Hebammengeleiteten Kreißsaals – ein bedeutender Schritt für die individuelle Geburtshilfe in Südthüringen. Klinikgeschäftsführerin Claudia Holland-Jopp und Pflegedirektor Sebastian Panhans überreichten aus diesem Anlass eine Torte an die Hebammen des Hauses. Gleichzeitig sprach Claudia Holland-Jopp ihren besonderen Dank für den erfolgreichen Start des neuen Geburtsangebots aus. Der von Hebammen geleitete Kreißsaal, der seit dem 1. Mai angelaufen ist, hat bereits in den ersten Tagen eine positive Resonanz bei den werdenden Eltern erfahren.