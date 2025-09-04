Das Helios-Klinikum Meiningen hat seinen neuen Ausbildungsjahrgang begrüßt. 43 junge Menschen starteten am 1. September in ihre Ausbildung, ihr Studium oder Freiwilliges Soziales Jahr. Sie kommen zum Großteil aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen, aber auch aus den angrenzenden Landkreisen und sogar angrenzenden Bundesländern. Damit setzt das Klinikum auf eine breite Nachwuchsförderung in Gesundheitsberufen und unterstreicht seine Rolle als starker Ausbildungsstandort in Südthüringen.