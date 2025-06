Das Knie ist wohl eines der am stärksten beanspruchten Gelenke des Körpers, das wissen nicht nur Fußballer. Belastung durch Übergewicht, schwere körperliche Arbeit, intensiven Sport oder auch Fehlstellungen und altersbedingte Arthrose können die Knochenverbindung belasten. Vergegenwärtigt man sich, wie viel ein aktiver Mensch im Laufe seines Lebens geht, läuft, rennt und wie oft und stark er das Knie dabei mitunter belastet, ist es schon ein Wunder, dass es so lange hält. Im besten Falle. Denn längst nicht jeder kommt ins hohe Alter, ohne dass das Knie leidet – auch in der Region. Eine Vergleichsrechnung des Gesundheitsportals „Faktencheck Gesundheit“ der Bertelsmann-Stiftung zeigt, dass im Wartburgkreis vergleichsweise häufig künstliche Kniegelenke implantiert werden*: im Schnitt rund 166 Eingriffe pro 100 000 Einwohner. Damit liegt man in der Region deutlich über dem Bundesschnitt von rund 130. Auch im Nachbarkreis Schmalkalden-Meiningen sind es weniger (rund 144).