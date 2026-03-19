Dass das Thema „Frauengesundheit“ nur etwa die Hälfte der Bevölkerung interessiert, liegt in der Natur der Sache. Das Thema des Gesundheitsforums im Klinikum Bad Salzungen „Wenn die Regel aus dem Takt gerät – Blutungsstörungen bei Frauen verstehen und behandeln“ sollte aber zumindest für die andere Hälfte interessant sein, denn es ist gar nicht mal so selten. Immerhin ist jede vierte Frau einmal im Leben davon betroffen. Und damit ist es der häufigste Grund für einen Besuch beim Frauenarzt. Anscheinend ist es aber so ein sensibles Thema, dass nur wenige Gäste kamen.