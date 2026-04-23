Das Thema „Schilddrüse“ bewegt offenbar die Menschen in der Region. Viele Gäste fanden den Weg ins Klinikum Bad Salzungen. Bis zum letzten Platz war die Cafeteria gefüllt, als Dr. Jiří Podzimek, der Leitende Oberarzt der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Plastische Kopf-Hals-Chirurgie und Leiter des Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenzentrums am Klinikum Bad Salzungen, zum Thema „Spezialisierte Schilddrüsenchirurgie im Wartburgkreis: Von der Diagnose bis zur erfolgreichen Therapie“ referierte.