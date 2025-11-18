Zugegeben, im Spätherbst mag Hitze nicht das drängendste Thema sein, doch in der Planung spielt sie auch jetzt eine wichtige Rolle. Denn zunehmende Hitzewellen als Folge klimatischer Veränderungen führen auch im deutschen Gesundheitswesen zu Reaktionen. Krankenhäuser stehen vor der Herausforderung, vulnerable Gruppen wie Ältere, chronisch Kranke und frisch Operierte auf neue Herausforderungen durch Hitze einzustellen. Auch in Bad Salzungen ist man sich dieser Lage bewusst. Wie Sprecherin Birgitt Schroth bestätigt, wurde im Sommer ein zentraler Hitzeschutzplan erarbeitet und im August verabschiedet.